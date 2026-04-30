Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü: İsrail'in Filosu Müdahalesi Kınandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesinde, İsrail güçlerinin uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında yaptığı yasadışı müdahaleyi ele aldı. Görüşmede, bu müdahalenin sivillerin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak, uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçleri tarafından yapılan yasadışı müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi.

