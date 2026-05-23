Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi Telefonda ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakereler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA