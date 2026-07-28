Bakan Fidan ve Bakan Güler bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki bakan arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve dış politika konularının ele alındığı belirtildi. Toplantının detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin iki bakanlık arasındaki koordinasyonu güçlendirme amacı taşıdığı ifade ediliyor.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Kaynak: ANKA