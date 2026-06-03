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Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Fidan, ayrıca Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Endonezya ziyareti kapsamında bulunduğu Cakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Fidan, Dışişleri Bakanı Sugiono ile ikili görüşme yaptı.

Bakan Fidan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto??????? tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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