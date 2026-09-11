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Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Fidan, merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de 3 bini aşkın kişiyle cuma namazını kıldı.

Namazın ardından cami önündeki bir işletmede çay içen Fidan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Fidan, ikram edilen kahveyi ve meyan kökü şerbetini tattı.

Bakan Fidan, ziyaretleri esnasında birçok vatandaş ve çocukla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlerde Bakan Fidan'a, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de eşlik etti.

Kaynak: AA
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