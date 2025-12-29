Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel