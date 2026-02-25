Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.