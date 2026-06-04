Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kore Cumhuriyeti Ziyaretine İlişkin Paylaşım

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı görüşmelerin iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Asya-Pasifik bölgesine yaptığımız ziyaretin üçüncü durağı olan Seul'de bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dışişleri Bakanı Cho Hyun'la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik; nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldık."

Görüşmelerimizde ayrıca, başta Asya-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunduk. Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizin önemini bir kez daha teyit ettik.

Kore Üniversitesi'nde yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA