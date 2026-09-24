Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei'li mevkidaşı Prens Abdul Mateen ile Türkevi'nde görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei'li mevkidaşı Prens Abdul Mateen ile Türkevi'nde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin New York'taki Türkevi'nde yapıldığını duyurdu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan ile Abdul Mateen'in New York'taki Türkevi'nde görüştüğünü duyurdu.
Kaynak: ANKA