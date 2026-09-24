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Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei'li mevkidaşı Prens Abdul Mateen ile Türkevi'nde görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei'li mevkidaşı Prens Abdul Mateen ile Türkevi'nde görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin New York'taki Türkevi'nde yapıldığını duyurdu.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan ile Abdul Mateen'in New York'taki Türkevi'nde görüştüğünü duyurdu.

Kaynak: ANKA
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