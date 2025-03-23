İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Banka yöneticilerini olağanüstü toplayan MB'den "istikrar" mesajı
Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran 'Mansur Yavaş' protestosu

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen toplantıda, İsrail'in durdurulmadan barışın sağlanamayacağını belirtti. Gazze'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulunan Fidan, "İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

"SALDIRILAR İSRAİL'İN YAYILMACI POLİTİKASININ GÖSTERGESİDİR"

Bakan Fidan toplantıdaki hitabında, "Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor. 18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir" dedi.

"İSRAİL DURDURULMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

"Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir. Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız. Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Boş ver İsraili Türkiye ye bak iktidar durdurulmalı erken seçime bak. Sen önce ülkenin içinde bulunan darbelere bak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title