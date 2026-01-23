Haberler

Hakan Fidan: Suriye'de Ateşkesin Uzatılması Gündeme Gelebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkese dair önemli açıklamalarda bulundu. DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesinin gündemde olduğunu belirten Fidan, bu süreçte ateşkesin uzatılabileceğini ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme dair gelişmeler ve Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'de yarın süresi dolacak dört günlük ateşkese ilişkin, "DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye'deydi, dün de Erbil'deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir görüşme trafiği var" dedi.

"Mazlum'un söz sahibi olacak bir şeyi yok"

Fidan, YPG içinde Mazlum Abdi'nin etrafında kendisine baskı yapan gruplar olduğu ve bunun da farklı sonuçları olabileceği gibi ihtimaller olup olmadığı sorusu üzerine "Mazlum Abdi'nin üzerinde iki tane insan vardır. Biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve bu böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil'e, bu hikaye bu şekilde devam eder. Dolayısıyla Mazlum'un orada o kadar söz sahibi olacak bir şeyi yok" yanıtını verdi. Fidan, "O (Mazlum Abdi) mesaj taşıyıcı. Kendisine söyleneni iletmek zorundadır örgüte" ifadelerini kullandı.

Sürecek

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu