Hakan Fidan: Suriye'de Ateşkesin Uzatılması Gündeme Gelebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme dair gelişmeler ve Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'de yarın süresi dolacak dört günlük ateşkese ilişkin, "DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye'deydi, dün de Erbil'deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir görüşme trafiği var" dedi.

"Mazlum'un söz sahibi olacak bir şeyi yok"

Fidan, YPG içinde Mazlum Abdi'nin etrafında kendisine baskı yapan gruplar olduğu ve bunun da farklı sonuçları olabileceği gibi ihtimaller olup olmadığı sorusu üzerine "Mazlum Abdi'nin üzerinde iki tane insan vardır. Biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve bu böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil'e, bu hikaye bu şekilde devam eder. Dolayısıyla Mazlum'un orada o kadar söz sahibi olacak bir şeyi yok" yanıtını verdi. Fidan, "O (Mazlum Abdi) mesaj taşıyıcı. Kendisine söyleneni iletmek zorundadır örgüte" ifadelerini kullandı.

