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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye, Gazze ve Ukrayna konularını ele aldı. Görüşmede Suriye'ye yapılan yaptırımların kaldırılmasının önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi. ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu. 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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