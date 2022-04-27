- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi

BOGOTA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun dördüncü durağı Kolombiya'nın başkenti Bogota'da temaslarına devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile Kolombiya Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Narino bir araya gelerek heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kolombiya Devlet Başkanı, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika'da ikinci en büyük ticaret ortağı"

Görüşme sonrası Marquez ile ortak değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Marquez tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kolombiya ve Türkiye arasında memnun edici ve düzenli bir ilişki olduğunu aktardı. Bugüne kadar Ramirez ile 3 defa görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Ramirez ile bugün yaptıkları görüşmenin ise çok verimli geçtiğini belirterek, Türkiye-Kolombiya arasında çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı.

Kolombiya'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya'nın Türkiye'nin Latin Amerika açılımında kilit öneme sahip olduğunu ifade ederek, Kolombiya'nın Latin Amerika'da Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yakın gelecekte Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kolombiya ile tarım, enerji, ticaret, yatırım, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini arttırmak istediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın Bogota Temsilciliğini açtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Marquez ile görüşmesinin ardından Türkiye Maarif Vakfı Bogota Temsilciliğinin resmi açılışına katılarak, kurdele kesti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel