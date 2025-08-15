Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve ITC Başkanı Ağaoğlu Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile görüşerek Irak'taki güncel gelişmeler ve Türkmenleri ilgilendiren konuları ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Bakanlık, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağaoğlu ile bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede Irak'taki güncel gelişmelerin ve Irak Türkmenlerini ilgilendiren konuların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
