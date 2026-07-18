Bakan Yardımcısı Ekinci, Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Chen ile Pekin'de görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Chen Bo ile Pekin'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (CIIS) Başkanı Chen Bo ile Pekin'de bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ekinci ile CIIS Başkanı Chen'in Pekin'de görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz