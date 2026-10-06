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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, YTB ve ICMPD yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, YTB Başkanı Turus ve ICMPD Genel Direktörü Raab ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kurumlararası işbirliği ile göç alanında Türkiye-ICMPD işbirliğini ilerletme imkanları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdulhadi Turus ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Özel'in, YTB Başkanı Turus'u kabul ettiği ve görüşmede, yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumlararası işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Bir başka paylaşımda da Özel'in, ICMPD Genel Direktörü Raab ve beraberindeki heyetle görüştüğü, göç alanında Türkiye ve ICMPD arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanlarının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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