Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta Türbeleri Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ın Bağdat kentinde İmam-ı Azam Ebu Hanife, Abdulkadir Geylani külliyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta çeşitli türbe ve külliyelere ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Yılmaz'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlara göre, Yılmaz, İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni ziyaret ederek mütevelli heyetiyle bir araya geldi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek mütevelli heyetiyle görüştü.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, TİKA ile Geylani Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar ve vakıf bünyesindeki mukaddes emanetler hakkında da bilgi aldı.

İmam Kazım Türbesi'ni de gezen Yılmaz, mütevelli heyetiyle de bir araya geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.