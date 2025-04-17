Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta Türbeleri Ziyaret Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta çeşitli türbe ve külliyelere ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Yılmaz'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlara göre, Yılmaz, İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni ziyaret ederek mütevelli heyetiyle bir araya geldi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek mütevelli heyetiyle görüştü.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, TİKA ile Geylani Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar ve vakıf bünyesindeki mukaddes emanetler hakkında da bilgi aldı.

İmam Kazım Türbesi'ni de gezen Yılmaz, mütevelli heyetiyle de bir araya geldi.