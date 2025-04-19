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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, IKBY Başbakanı Barzani ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyaretinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, IKBY ile ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade teyit edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de biraraya geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de biraraya geldi. Görüşmede, IKBY ile ilişkilerimiz ele alınarak, işbirliğimizi her alanda daha da ilerletme yönündeki müşterek irade teyit edildi." denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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