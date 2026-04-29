Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i Kabul Etti
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Sergey Verşinin ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, nezaket ziyareti çerçevesinde Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'i kabul etti" ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA