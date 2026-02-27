Haberler

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısı marjında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi olağanüstü toplantısı kapsamında Suudi Arabistan ve Bangladeşli yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından Kulaklıkaya'nın temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'yle bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kulaklıkaya ayrıca Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
