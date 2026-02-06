Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Irak'ın Ankara Büyükelçisi El-Laçmavi'yi Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi ile bir araya gelerek nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, nezaket ziyareti çerçevesinde Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi'yi kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel