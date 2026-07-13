Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Gazze'deki son gelişmelere ilişkin ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Vekili Christian Saunders, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ve Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.