Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Güney Kore'deki Jeju Barış ve Refah Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda düzenlenen Jeju Barış ve Refah Forumu'na iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Jeju Barış ve Refah Forumu'na katılan Gümrükçü, "Jeopolitik Belirsizlikler Karşısında Barış ve Güvenliğin Sağlanmasına Yönelik Bölgelerarası İşbirliği" başlıklı panelde hitapta bulundu.

Gümrükçü, forum marjında Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ve Güney Kore merkezli Hanwha Grup şirketinin Küresel Stratejiden Sorumlu Yöneticisi Alex Wong ile görüştü.