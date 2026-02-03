Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Baker ile Görüştü
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andy Baker ile Vaşington'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel