Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Baker ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andy Baker ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andy Baker ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andy Baker ile Vaşington'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

500

