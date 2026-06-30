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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne'yi kabul etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, UNFICYP Misyon Şefi Diagne ile görüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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