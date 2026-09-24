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Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta BM 81. Genel Kurulu temaslarına katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcıları Gümrükçü, Kulaklıkaya ve Özel, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta temaslarda bulundu. Kulaklıkaya Gazze'de erken toparlanma toplantısına hitap ederken Gümrükçü arabuluculuk toplantısına eş başkanlık yaptı, Özel göç yönetiminde dayanışmayı vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcıları Levent Gümrükçü, Musa Kulaklıkaya ve Hacı Ali Özel, New York'ta temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunan Kulaklıkaya, Mısır, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen " Gazze'de Erken Toparlanma Konulu Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü ise ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Allison Hooker ile görüştü.

Gümrükçü, ayrıca Türkiye ve Finlandiya'nın girişimiyle kurulan Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun, "Barış için Daha Geniş Bir Koalisyon: Kapsayıcı Ortaklıklar Yoluyla Arabuluculuğun Güçlendirilmesi" temasıyla New York'taki Türkevi'nde düzenlenen 16. Bakanlar Toplantısı'na eş başkanlık yaptı.

Bakan Yardımcısı Özel ise Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Koridoru - Rota Temelli Ortak Bir Yanıt" başlıklı yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Özel, Türkiye'nin göç yönetimi alanında attığı adımlara değinerek, Türkiye'nin gösterdiği etkin işbirliğinin Avrupa güvenliğine önemli katkı sağladığını, düzensiz göçle mücadelede uluslararası dayanışmanın kritik öneme haiz olduğunu ve daha adil sorumluluk paylaşımı mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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