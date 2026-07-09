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Dışişlerinden, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kabul edilen karara tepki Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve TSK'ya yönelik asılsız iddialar içeren kararı yok hükmünde saydığını, kararın AB'nin Kıbrıs konusundaki yanlı ve çarpık yaklaşımının bir örneği olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar" içeren kararın yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya tam destek verildiği belirtilerek, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

Açıklamada, AB kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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