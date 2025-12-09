Haberler

Dişhek-Sen, Pratisyen Hekim–Diş Hekimi Arasındaki Ücret Farkını Yargıya Taşıdı

Diş Hekimliği ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası (DİŞHEK-SEN) Genel Başkanı Banu Yıldırım, diş hekimleri ile pratisyen hekimler arasındaki haksız ücret farklılıklarının giderilmesi için yargıya başvurduklarını açıkladı. Yıldırım, eşit statüde olmalarına rağmen diş hekimlerinin daha düşük ödeme kalemleriyle değerlendirildiğini vurguladı.

(ANKARA) - Diş Hekimliği ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası (DİŞHEK-SEN) Genel Başkanı Banu Yıldırım, diş hekimleri ile pratisyen hekimler arasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na rağmen devam eden haksız ücret farklılıklarının giderilmesi için yargı yoluna başvurduklarını belirterek, "Devlet bir kalemde bizi 'eşit hekim' sayarken, diğer kalemde daha düşük katsayı ile değerlendiremez. Bu çelişki hukuka ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" dedi.

DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Banu Yıldırım, yaptığı açıklamada, diş hekimleri ve pratisyen hekimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aynı hizmet sınıfında yer aldığını belirterek, bazı ödeme kalemlerinde eşitliğin korunmasına rağmen, bazı kalemlerde gerekçesiz biçimde düşük katsayı uygulandığını kaydetti.

Yıldırım, eşit kabul edilen ödeme başlıklarını, "Ek Gösterge: 4200. İş riski zammı: 500. DSSO sabit ek ödeme 265. Taban ödeme katsayısı: 2,26. Teşvik tavan ek ödeme katsayısı: 6,5" olarak sıraladı.

Aynı statüde olmalarına rağmen diş hekimlerine düşük verilen kalemleri ise Yıldırım, şunları kaydetti:

"İş güçlüğü zammı, pratisyen 800, diş hekimi 650. Temininde güçlük zammı, pratisyen 1200, diş hekimi 1100. Özel hizmet tazminatı, pratisyen 145, diş hekimi 120. Fazla mesai, pratisyen 145, diş hekimi 130. Teşvik ek mdeme katsayısı, pratisyen 1,4/1.8, diş hekimi 1,2. Devlet, bir ödeme kaleminde bizi eşit hekim olarak kabul ederken başka bir kalemde daha düşük katsayıyla değerlendiremez. Bu durum, hem hukuka hem adalete hem de Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

"Ücrette adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız"

Diş hekimi ve pratisyen hekimlerin tüm ödeme kalemlerinde eşit statüde değerlendirilmesini ve keyfi farklılık yaratan maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istiyoruz. Diş hekimlerinin hak ettiği değeri görmesi için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ücrette adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
