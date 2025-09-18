Haberler

İzmir'de Diş Hekimine Saldırı: Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tarafından diş hekimi darbedildi. Olayın ardından saldırgan tutuklandı. Sağlık çalışanları için yapılan saldırılar kınandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın (33), randevusuz muayene olmak isteyen Muhammed Enes Tülcü (26) tarafından darbedildi. Yalın'a kafa atan Tülcü, tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Alsancak Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın ile randevusuz muayene olmaya çalışan Muhammed Enes Tülcü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tülcü, diş hekimi Yalın'a kafa attı. Hafif yaralanan Yalın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Muhammed Enes Tülcü'yü aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Tülcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz, "Sağlık çalışanları, toplumun en zor anlarında yanında olan, gece-gündüz demeden görev yapan ve her koşulda insan hayatını önceleyen emek neferleridir. Onlara yönelen her saldırı, yalnızca kişiye değil, insanlığın ortak değerlerine, toplumun sağlık hakkına ve vicdana yapılmış bir saldırıdır. Bizler bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
