Haberler

Diş hekimi tırmandığı dağdan snowboard yaparak indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde diş hekimi Baran Bayar, Makam Dağı'na tırmanarak ardından snowboard yaparak iniş yaptı. 1515 rakımlı dağa 2,5 saatte tırmanan Bayar, kar ve doğal güzellikleri yaşadı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde diş hekimi Baran Bayar, 1515 rakımlı Makam Dağı'na 2,5 saatte tırmandıktan sonra dönüşte snowboard yaparak iniş yaptı.

Ergani'de yaşayan doğa tutkunu ve dağcı diş hekimi Baran Bayar, kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği 1515 rakımlı Makam Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan Bayar, burada kısa süre mola verdi. Ardından inişe geçen Bayar, dönüşte snowboard yaparak dağdan indi. O anlar cep telefonu ve dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor