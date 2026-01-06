Diş hekimi tırmandığı dağdan snowboard yaparak indi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde diş hekimi Baran Bayar, Makam Dağı'na tırmanarak ardından snowboard yaparak iniş yaptı. 1515 rakımlı dağa 2,5 saatte tırmanan Bayar, kar ve doğal güzellikleri yaşadı.
Ergani'de yaşayan doğa tutkunu ve dağcı diş hekimi Baran Bayar, kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği 1515 rakımlı Makam Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan Bayar, burada kısa süre mola verdi. Ardından inişe geçen Bayar, dönüşte snowboard yaparak dağdan indi. O anlar cep telefonu ve dron kamerasıyla kaydedildi.