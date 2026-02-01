Diriyah Çağdaş Sanat Bienali'nin üçüncü edisyonu "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı öncülüğünde Diriyah Bienali Vakfı tarafından bu yıl üçünkü kez düzenlenen "Diriyah Çağdaş Sanat Bienali", sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Ülkede hayata geçirilen ilk bienal olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor. Arap Yarımadası'ndaki göçebe toplulukların kuruluş ve yolculuk kültüründen beslenen tema, sürekli değişimi, hareketi ve kültürel akışı merkeze alıyor.

Bienalde temayla şekillenmiş enstalasyonlar, ses tabanlı işler, performanslar, video, fotoğraf çalışmaları ve mimari, mekansal deneyimler üzerine çeşitli eserler sergileniyor.

"Üzerinde gerçekten durduğumuz bir kavram 'aktarım'dı"

Riyad'ın JAX Bölgesi'nde gerçekleştirilen bienale dair basın mensuplarına açıklamada bulunan sanat yönetmeni Nora Razian, bu yılki bienalin önermesini kurgularken hareket ve geçiş halindeki bir dünyayı aktarmak istediklerini belirterek, "21. yüzyılın ilk çeyreğinin eşiğinden geçerken bir bienalin küratörlüğünü Riyad'ta yapmak ne anlama geliyor?" sorusuna odaklandıklarını söyledi.

Razian, dünyanın son dönemde her zamanki halinden daha çok hareketli olduğuna işaret ederek, "Bu bölge (Suudi Arabistan), her zaman ticaretin, hac yolculuğunun bir merkezi olmuştur. Küresel jeopolitik her zaman buralarda dalgalanmıştır, fakat belki de hiçbir zaman şimdikinden daha keskin bir şekilde hissedilmemiş, görülmemiş ve duyulmamıştır." dedi.

Dünyada hızla gelişen ve değişen şeylerin, yeni yollar ile yeni ilişkiler kurulmasına da olanak tanıdığını ifade eden Razian, "Bu sebeple üzerinde gerçekten durduğumuz bir kavram da 'aktarım'dı. Peki dünyadaki tüm bu hareketlilik boyunca geriye ne kalır? Bağlantılar kalır ve zamandan zamana, yerden yere, bedenden bedene taşınırlar. Bunlar gelenek, ritüel, şarkı, şiir ve hikaye olarak karşımıza çıkabilirler." görüşlerini paylaştı.

"Yeni kavramlara, yeni görsellere, yeni seslere, yeni kelime dağarcıklarına ihtiyacımız var"

Bienalin diğer sanat yönetmeni Sabih Ahmed, bu yıl tema kapsamında "geçiş" kavramına da odaklandıklarından bahsederek, "Bugün, şimdiki anı tanımlamak için yeni kavramlara, yeni görsellere, yeni seslere, yeni kelime dağarcıklarına ihtiyacımız var. Çünkü 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz ve miras aldığımız kavramlar bazen güncelliğini yitirmiş hissettiriyor. İçinde yaşadığımız dünyayı ve deneyimlediğimiz gerçeklik türlerini kapsayamıyorlar. Bu yüzden bu bienalde derin sanat eserleri aracılığıyla bazı şeyleri ifade edebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Ahmed, bienaldeki eserlerde dünyadaki hareketlere, akışa ithafen insani, gezegensel, kozmik, mitolojik, ruhsal ve empatik inanç sistemlerini ele alan işlerin üretildiğini ve Edouard Glissant'ın görüşlerinden ilham aldıklarını aktardı.

"Çabaladığımız şey, farklı coğrafyaları ve bağlamları bir diyalog içine sokmaktı"

Bienal küratörlerinden Maan Ebu Taleb, develerin adımlarının ritmine "recez" denildiğini ve bienalin müzik, şiir programını da bu kavram etrafında kurguladıklarını söyledi.

Bu kavrama binean bienal açılışında develerle birlikte bir geçit töreni gerçekleştirdiklerini belirten Taleb, geçmişten develerle gelen kadim alışkanlıkların halen bugün de farklı biçimde devam ettğini anlattı.

Küratör ve yazar May Makki, "Küratör grubu olarak gerçekten çabaladığımız şey, farklı coğrafyaları ve bağlamları bir diyalog içine sokmaktı ve umarım bienali gezerken bunu göreceksiniz. Sanırım bir tür işitsel öğe veya boyut getiren bir dizi çalışmayı da deneyimleyeceksiniz. Bu sergideki birçok çalışmanın bir özelliği olmasının yanı sıra yöntemleri de oldukça kritikti." değerlendirmesini yaptı.

Küratör ve organizetör Kabelo Matatsie ile küratör, sanatçı ve yazar Lantien Xie de bienalde bir konuşma yaptı.

Bienalde Suudi Arabistanlı içerik üreticisi Mohammed Alhamdan'ın hazırladığı "Folding The Tents" başlıklı develerle birlikte geçiş töreni ve müzikal bir dinletiden oluşan performans katılımcılarla buluştu.

Ayrıca sahne adıyla Shabjdeed olarak tanınan Filistinli rapçi Oday Abbas mini bir konser verdi ve son sıngle parçası "Mlkrap"ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ziyaretçilere yeni görsel ve düşünsel deneyimler sunarken sanatçılar aracılığıyla toplumsal ve kültürel sorgulama alanı oluşturmayı hedefleyen Diriyah Sanat Bienali'nin üçüncü edisyonu, 2 Mayıs'a kadar açık olacak.

Bienalde, aynı zamanda ziyaretçilere yönelik atölyeler, konuşmalar, performanslar ve etkileşimli programlar da sunuluyor. Detaylı bilgiye ve programlara "biennale.org.sa" adresinden ulaşılabilir.