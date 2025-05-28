Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
Haber Videosu

Direksiyon başında video çeken bir sürücü, saniyeler sonra öndeki aracı çekerek kaza yaptı. Sürücü, aracının son halini de paylaştı.

Trafikte seyir halindeyken video çekmeye başlayan sürücü, önünde seyir halinde olan araca hızla arkadan çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA VİDEO ÇEKERKEN FELAKETİ YAŞADI

Türkiye'de trafikte korkunç görüntüler kaydedildi. Bir sürücü direksiyon başındayken story çekmek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

ARACA HIZLA ÇARPTI

Yolu çeken sürücü, saniyeler sonra kaza yaptı. Sürücü, önünde seyir halinde olan başka bir araca hızla çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya döndü. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Almanya, hızlı vatandaşlık uygulamasını sona erdiriyor

Almanya o uygulamayı sonlandırıyor!
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.