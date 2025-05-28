Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Trafikte seyir halindeyken video çekmeye başlayan sürücü, önünde seyir halinde olan araca hızla arkadan çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA VİDEO ÇEKERKEN FELAKETİ YAŞADI

Türkiye'de trafikte korkunç görüntüler kaydedildi. Bir sürücü direksiyon başındayken story çekmek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

ARACA HIZLA ÇARPTI

Yolu çeken sürücü, saniyeler sonra kaza yaptı. Sürücü, önünde seyir halinde olan başka bir araca hızla çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya döndü. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.