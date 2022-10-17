Sürücüsü sara nöbeti geçirince kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarparak durabildi Güncel Haberler Bursa'da direksiyon başında sara nöbeti geçiren Uğur Özge'nin kullandığı otomobil, 5'i park halinde, 6 araca çarparak durabildi. Akla gelmeyecek kazanın görüntüleri kazanın meydana geldiği yerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından görüntülendi. Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada, Uğur Özge otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi. Özge'nin kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobillere çarpan otomobil, 50 metre ilerleyerek yine park halindeki cip ile galeri önünde sergilenen 2 motosiklete çarparak durdu. SARA NÖBETİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Uğur Özge, hastaneye gitmeyi reddedince tedavisi ambulansta yapıldı. Özge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sürücüsü sara nöbeti geçirince kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarparak durabildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.