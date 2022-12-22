Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti
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Çorum'da direksiyon başında fenalaşan tır şoförü çalışır halde bulunan aracın içerisinde ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Çorum'da çevre yolunda dün saat 22.00 sıralarında bir tırı çalışır halde gören polis, kontrol yaptı. Ekipler, şoför Remzi Uslu'nun direksiyon başında hareket etmediğini fark etti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uslu'yu Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Direksiyonda başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel