Direksiyon başında beyin kanaması geçiren servis şoförü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde direksiyon başında beyin kanaması geçiren servis şoförü Harun Yavaş (51), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Ocak'ta Keşan-Malkara kara yolunda Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan yönüne giden ve Tekirdağ'da düzenlenen bir programdan dönen gazetecileri taşıyan servis minibüsünün şoförü Harun Yavaş, direksiyon başında fenalaştı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Harun Yavaş, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yavaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.