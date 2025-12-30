Haberler

Dipsizgöl Şelalesi'nde kış güzelliği; dev sarkıtlar oluştu

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki milli park ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, kış mevsiminde oluşan dev buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Soğuk havanın etkisiyle şelalenin görüntüsü değişirken, dronla çekilen kış manzarası da gözler önüne seriliyor.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan ve milli park ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, kışla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Soğuk havanın etkisiyle suyun döküldüğü bölümlerde, büyük ebatlarda buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, kışın da soğuk hava etkisiyle farklı görüntüler sunuyor. Bugünlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, şelalede dev buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle suyun döküldüğü bölümlerde oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

41 HEKTARLIK ALAN DRON KAMERASINDA

41 hektarlık bir alanı kapsayan şelalenin kış manzarası, havadan dronla görüntülendi. İlkbaharda mavi ve yeşil renkleri yansıtan, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlayan şelale kışın da buzdan görüntüsüyle doğa ve fotoğraf meraklıların ilgisini çekiyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelale, her mevsim ziyaretçilerin gözde mekanı arasında yer alıyor.

