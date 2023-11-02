Dinozorların Tükenmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Belçikalı bir ekip, yaptığı araştırmalar sonucunda dinozorların tükenmesinin nedeninin meteor çarpması değil, toz bulutu olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre meteor çarpması sonucunda oluşan toz bulutu, ekosistemi çökertti ve dinozor türüne zarar verdi.

Dinozorlarla ilgili yıllardır bilinenler ortaya çıkan son bilgilerle çöp oldu. Belçikalı bir ekip, yaptığı araştırmalar sonucunda uzun zamandır kabul gören tezi ortadan kaldırdı. Araştırmacılara göre bir meteorun Dünya'ya çarpmasıyla birlikte tüm ekosistem çöktü ve dinozor türüne zarar verdi. İşte detaylar!

Dinozor neslinin tükenmesinin nedeninin toz bulutu olduğu ortaya çıktı!

Bilinene göre dinozorlar yaklaşık 165 milyon yıl Dünya'da hüküm sürdü. Ancak bir meteorun Dünya'ya çarpmasıyla birlikte dinozorların yüzde 75'i yok oldu. Bununla birlikte kraterin çapının 11 ile 81 kilometre olduğu hakkında bilgiler ortaya çıktı. Söz konusu asteroid çarpması ayrıca mega tsunami denilen tsunamilere de neden oldu.

Tüm bu bilgiler ise yapılan araştırmalar sonucunda daha farklı şekilde karşımıza çıktı. Araştırmacılar ne çarpmanın ne de tsunamilerin dinozorları öldürdüğünü söylüyor. Belçika Kraliyet Gözlemevi'ndeki bir ekip, dinozorların yok olmasının nedeninin meteor çarpması olmadığını belirtti.

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Bilim insanlarına göre meteor çarpmasından sonra atmosferde 15 yıl kadar bir süre kalan ultra ince toz bulutu ortaya çıktı. İddialara göre bu toz parçacıkları 0.8 ile 8 mikrometre küçüklüğündeydi. Söz konusu tozun ise Dünya yüzeyinin soğumasına katkı sağladığı ve gezegenin fotosentezini iki yıl boyunca etkilediği belirtiliyor.

Bundan dolayı da bitki örtüsünün tamamen yok olduğu ifade ediliyor. Belçikalı araştırmacılar, silikat tozu ve sülfürden oluşan bulutların atmosfer çevresinde dolaşarak güneş ışınlarını engellediğini belirtiyor. Ayrıca küresel yüzey sıcaklığının da 15 dereceye kadar düşmesine neden oluyor. Bu nedenle de asteroidin küresel bir kışa neden olduğu düşünülüyor.

Öte yandan atmosferi saran toz miktarının da yaklaşık 2 bin gigaton olduğu iddia ediliyor. Bu sayı Everest Dağı'nın ağırlığının 11 katından da fazla. Söz konusu çalışma, asteroidin şiddetli bir çarpışma olmasına rağmen dinozorları hemen öldürmediği yönünde. Bunun yerine dinozorların neslinin yavaş yavaş tükendiğini gösteriyor.

Peki, siz dinozor nesli tükenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!