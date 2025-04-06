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Dini Nikahlı Kocasını Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, dini nikahlı eşiyle tartışan A.Ç. (33), kocası M.B.'yi (44) bıçakla yaraladı. Sağlık durumu ağır olan M.B. hastaneye kaldırılırken, A.Ç. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dini nikahlı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Kirişhane Mahallesi'nde A.Ç. (33) ile dini nikahlı oldukları öğrenilen kocası M.B. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, M.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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