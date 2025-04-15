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Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, otomobilde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirdi.

Otomobildeki E.Ş. ile M.U., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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