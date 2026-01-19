Haberler

Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı üçtekerin sürücüsü hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı üçtekerin sürücüsü S.S. (48) hayatını kaybederken, oğlu D.S. (12) yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. E.D. (31) idaresindeki 42 U 9860 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'nin kullandığı üçtekere çarptı. Kazada, S.S. ile oğlu D.S. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan S.S., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, D.S.'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, S.S. idaresindeki üçteker yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması ve üçteker üzerindeki anne ve oğlunun havaya savrulduğu anlar kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
