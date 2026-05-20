Afyonkarahisar'da çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, araçlarda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
T.Ç. (47) idaresindeki tır, Dinar-Çay kara yolu Akçin köyü yakınlarında K.İ'nin (41) kullandığı tırla çarpıştı.
Sürücüleri yaralanan tırlar, yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırlardaki yangın nedeniyle bir süre ulaşımda aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz