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Dinamit ile patlatılan binalar saniyeler içinde böyle yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında ağır hasar raporu verilen site dinamit ile yıkıldı. Dulkadiroğlu ilçesindeki 30 bloklu Güneşevler Sitesine 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar raporu verildi. Bu nedenle binaya kıyık kararı çıktı. Sitenin yıkımı ise bunu dinamitle kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Patlatmalar esnasında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. Ekiplerin geri sayımı ile 3 bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Dinamit ile ağır hasarlı binaları yıktıklarını ifade eden Mehmet Güler, '6 Şubat depremleri sonrası Pazarcık ilçesinde başladığımız yıkımlarda bu güne kadar 105 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Güneşevler Sitesindeki 30 binanın yıkımını yapıyoruz. Şuanda başka bölgelerde sırada bekleyen 300 bina var yıkılacak olan. Binaların çoğu mahkemelik olanlar. Mahkeme sonucuna göre bizlere teslim edilecek ve yıkacağız. Burada 10 bina yıktık. 20 binamız kaldı. Yıl sonu bitmeden kalan binaları da yıkmış olacağız' diye konuştu. Depremzede Muhammet Turunç ise, 'Bugün dinamit ile patlatılan Güneşevler C1 Blok sakinlerindenim. Bu daireleri biz yıllarca çalışıp almıştık. Saniyeler içinde yerle bir oldu. Bizim birikimlerimiz hayallerimiz dinamit ile patlatıldı' dedi.

Dinamit ile patlatılan binalar saniyeler içinde böyle yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında ağır hasar raporu verilen site dinamit ile yıkıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki 30 bloklu Güneşevler Sitesine 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar raporu verildi. Bu nedenle binaya kıyık kararı çıktı. Sitenin yıkımı ise bunu dinamitle kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Patlatmalar esnasında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. Ekiplerin geri sayımı ile 3 bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Dinamit ile ağır hasarlı binaları yıktıklarını ifade eden Mehmet Güler, "6 Şubat depremleri sonrası Pazarcık ilçesinde başladığımız yıkımlarda bu güne kadar 105 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Güneşevler Sitesindeki 30 binanın yıkımını yapıyoruz. Şuanda başka bölgelerde sırada bekleyen 300 bina var yıkılacak olan. Binaların çoğu mahkemelik olanlar. Mahkeme sonucuna göre bizlere teslim edilecek ve yıkacağız. Burada 10 bina yıktık. 20 binamız kaldı. Yıl sonu bitmeden kalan binaları da yıkmış olacağız" diye konuştu.

Depremzede Muhammet Turunç ise, "Bugün dinamit ile patlatılan Güneşevler C1 Blok sakinlerindenim. Bu daireleri biz yıllarca çalışıp almıştık. Saniyeler içinde yerle bir oldu. Bizim birikimlerimiz hayallerimiz dinamit ile patlatıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Güler Dulkadiroğlu Yıkım Mahkeme Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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