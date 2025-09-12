Dimitris Skyllas İstanbul Modern'de Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas, İstanbul Modern'in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'na konuk oldu.

British Council'ın Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı desteğiyle programa davet edilen Skyllas, İstanbul'a ve müzeye özel hazırladığı "The Big Other" adlı yeni bestesinin dünya prömiyerini, İstanbul Modern'de gerçekleştirdi.

Prömiyerden önce İstanbul Modern Küratörü ve Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'nın yürütücüsü Ümit Mesci ile bir söyleşi gerçekleştiren sanatçı, kendisine eseri adına destek verdikleri için İstanbul Modern'e ve British Council'a teşekkür etti.

Genelde klasik müzik orkestralarıyla konser verdiğini dile getiren Dimitris Skyllas, "Şu anda müzede olmak benim için çok garip. Büyük bir sahnemiz yok, koltuklarımız yok, orkestramız yok ve şefimiz yok harika. Sadece ben ve piyanom var. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim." dedi.

Skyllas, İstanbul'dayken müzik yapmak adına ilhamın kendisine gelmesi için uzun bir süre beklediğini, sergileri, festivalleri gezdiğini ve insanlarla tanıştığını söyleyerek, bir gece vakti İstiklal Caddesi'nden gelen bir sesten etkilenerek, beste yapmaya başladığını anlattı.

İstanbul'da gezerken kendisini sokak kedisine benzeten sanatçı, "Ritim ve müzik deneyimden geliyor ve ben müziğe gitmedim, müzik bana geldi." ifadesini kullandı.

Dimitris Skyllas hakkında

Müziğin yenilikçi isimlerinden biri olarak gösterilen 1987 doğumlu Dimitris Skyllas, Yunanistan'da başladığı müzik eğitimine Birleşik Krallık'ta devam etti. Yaşamını ve çalışmalarını halen Londra'da sürdüren sanatçı, eserlerinde ritüeller, ağıtlar, dini gelenekler ve antik tragedya gibi temaların çağdaş kültürel unsurlarla harmanlandığı bir anlatım geliştiriyor.

Skyllas'ın yapıtları, Barbican Centre, Westminster Abbey, Royal Albert Hall, London Design Festival, Victoria & Albert Museum gibi önemli kurumlarda icra edildi.

Yaşamı ve sanatı, Onassis Vakfı tarafından finanse edilen "Dimitris Skyllas: Afterpop" adlı 2022 tarihli belgeselle beyaz perdeye aktarıldı. Bugün ise Skyllas, kültür-sanat kurumları ve festivallerle yürüttüğü iş birlikleriyle yeni üretimlerini farklı coğrafyalara taşıyor.