Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybeden Tuncay Yıldız, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiden Tuncay Yıldız, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dilovası'ndaki fabrikada 8 Kasım'da çıkan yangının ardından kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yıldız için Beykoz'daki Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Müzellef Mezarlığı'nda defnedildi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da çıkan yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükselmişti.