Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında sanıklar savunma yaptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan dava sanık savunmalarıyla devam etti.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın ikinci gününde savunma yapan Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmasının sorumlu müdürü tutuklu sanık Ünal Aslan, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, görevi hakkında bilgi verdi.

Aslan, 2025 Temmuz sonu ya da ağustos başında A.U'dan kendilerine mail gelmesi üzerine görevlendirme yaptıklarını belirterek, "S.Ç. adrese ziyarette bulunmuş fakat adreste farklı iş yerinin olduğunu söyledi. Ben de Esenyurt'tan kalkıp Dilovası'na gittim. Asalet Caddesi No: 28'de başka bir iş yeri vardı." diye konuştu.

Ravive Kozmetik yetkilisi tutuklu sanık İsmail Oransal'ı aradığını fakat ulaşamadığını, mesaj attığını ve adreste başka firmanın olduğunu söylediğini aktaran Aslan, "İnternette araştırma yaptım Ravive Kozmetik'in adresinin İstanbul Ataşehir'de olduğunu buldum ve oraya gittim, fabrika aradım. İsmail Oransal'a tekrar mesaj attım ve iş merkezinde olduğumu söyledim, bana kendisinin ilgilenmediğini, Mustafa Bey'in ilgilendiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Aslan, "Mustafa Bey" dediği kişiye mesaj attığını fakat cevap alamadığını, telefonla aradığını ve tartışma içerisinde konuştuklarını anlatarak, "Bana 'Sizden hizmet alma zorunluluğumuz yok, çalıştığımız firma var.' dedi. Ben de atama var ve onay verilmiş, iş yerine gitme zorunluluğunda olduğumuzu söyledim. 'İş yerine gidemezsiniz, sahibi asabidir.' dedi ve adresi vermedi." şeklinde konuştu.

Aslan, OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç'ye firmanın kendileriyle görüşmek istemediğini söylediğini, kendisinin de "sözleşmeyi feshetsinler" dediğini, o tarihten sonra Ravive Kozmetik'i kafalarından sildiklerini dile getirdi.

Olaydan 3 gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından arandıklarını ve kendilerine bilgi verdiklerini belirten Aslan, "Yangın çıkan adresle ilgili görevlendirme yoktur. Görevlendirilen adres Asalet Caddesi No: 28'dir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Heyet de o adreste görevimin olmadığını beyan etmiştir. Yine aynı heyet fiilen çalışma yapmadığımı beyan etmiştir. Yanan binayla ilgili sorumluluğum yoktur. Ziyaret, işimizi yapmaya çalışıyoruz ama engelleniyoruz. İş yerine gidemedik. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Aslan, savunmasının ardından çapraz sorguda sorulara cevap verdi.

Tutuklu sanık Akat'ın kürsüye geldiği sırada gerginlik çıktı

Ünal Aslan'ın ardından tutuklu sanık Ali Osman Akat kürsüye çağırıldı. Bu sırada müştekiler ve avukatlarının olduğu bölümden "Basiretli iş adamı geldi" şeklinde sesler duyuldu. Kürsüye gelen Akat, müşteki avukatlarının olduğu bölüme dönerek, "Sesim basiretli geliyor mu?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine müştekiler ve avukatları Akat'a tepki gösterdi. Sanık Akat da "Şov yapmayın" diyerek karşılık verdi.

Gerginliğin yatışmasının ardından savunmasını yapan Akat, yeğenleri olan İsmail Oransal'la 6 aydır ve Ravive Kozmetik yetkilisi tutuklu sanık Altay Ali Oransal'la 1,5 yıldır görüşmediğini, olay günü yeğenlerini saklamaları için kimseye talimat vermediğini savundu.

Akat, olaydan, İstanbul Sütlüce'deki iş yerinde olduğu sırada haberinin olduğunu anlatarak, "Güvenlik amirim 'Yeğenleriniz Çorlu'daki fabrikaya girmek istiyorlarmış.' dedi. Ben de 'Onlarla bir alakam yok, çabuk oradan gitsinler.' dedim. Sonradan fabrikalarının yandığını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Yeğenlerinin fabrikadan ayrılmaması üzerine tutuklu sanık Onay Yürüklü'yü arayıp İsmail ve Altay Ali Oransal'ı fabrikadan uzaklaştırmasını söylediğini anlatan Akat, "Yürüklü'yü 1 saat sonra arayıp ne yaptığını sordum. Uzaklaştırdığını söyledi. Ben de en güvenli yerin emniyet olduğundan polise haber vermesini söyledim." iddiasında bulundu.

Akat, fabrikanın sahibinin Kurtuluş Oransal olduğunu bildiğini aktararak, "İsmail ve Altay Ali üretimini babalarının fabrikasında yapıyordu ama ne ürettiklerini bilmiyorum. Yurt dışında büyük müşteri olduğu zaman bana yönlendirmişlikleri oldu." diye konuştu.

Söz alan müşteki avukatı, Ali Osman Akat'a "bilinçli taksir" ve "olası kast" suçundan ek savunma hakkı verilmesini talep etti.

Sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açıldığı ve bu suça "bilinçli taksir" ve "olası kast" suçlarından ek savunma hakkının verilmesinin mümkün olmadığı ancak iddianame tanzimi yoluyla mümkün olduğu dikkate alınarak talebin reddini kararlaştıran heyet, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.