Kocaeli'de yüksekten düşen 3 işçinin ölümüne ilişkin 3 zanlıya gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir çelik ve sac üretimi fabrikasında meydana gelen kazada yüksekten düşen 4 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve savcılık sorguları sürüyor.

İlçede çelik ve sac üretimi yapan fabrikada yaşanan olaya ilişkin Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gebze Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, olayda yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz'ın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dilovası ilçesinde dün çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda (44) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
