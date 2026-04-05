Emep'ten Dilovası Çolakoğlu Fabrikasındaki İş Cinayetine Tepki: "Bu Ucuz Emek, Ucuz Ölüm Düzeni Kaderimiz Değil"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Çolakoğlu fabrikasında yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekerek, işçilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti. Bayhan, fabrikada yaşanan olayların basına yansıyan en az 8 iş cinayeti olduğunu belirtti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Dilovası'ndaki Çolakoğlu fabrikasında yaşanan iş cinayetlerine tepki göstererek, "Bu fabrikada 2008'den bu yana basına yansıyan en az 8 iş cinayeti. Daha fazlasını işçiler biliyor. Bu yüzden o fabrikaya 'mezbaha' diyorlar. Bu ucuz emek, ucuz ölüm düzeni kaderimiz değil" ifadelerini kullandı.

Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Dilovası'nda Çolakoğlu fabrikasında kaybettiğimiz kardeşlerimiz: Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş, İsmail Mayda. Göz göre göre gelen, katliam gibi bir iş cinayeti daha... Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan bir fabrikada ne emniyet kemeri var ne gerçek bir denetim ne de işçi sağlığını önceleyen bir çalışma düzeni… Bu fabrikada 2008'den bu yana basına yansıyan en az 8 iş cinayeti. Daha fazlasını işçiler biliyor. Bu yüzden o fabrikaya 'mezbaha' diyorlar. Bu ucuz emek, ucuz ölüm düzeni kaderimiz değil. Mesajlarınızı bekliyorum, bize ulaşın, partinize ulaşın!"

