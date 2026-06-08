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Kocaeli'de yola dökülen atık ulaşımı aksattı

Kocaeli'de yola dökülen atık ulaşımı aksattı
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Kocaeli Dilovası'nda D-100 kara yoluna dökülen sıvı atık nedeniyle yol kayganlaştı, Ankara yönü trafiğe kapatıldı ve araç kuyrukları oluştu. Temizlik sonrası yol tekrar açıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yoluna dökülen sıvı atık nedeniyle ulaşım aksadı.

Ankara istikameti Dilovası rampası mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araçtan yola sıvı atık döküldü. Atığın etkisiyle yolun zemini kayganlaştı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla Ankara yönünü geçici olarak trafiğe kapattı.

Bu nedenle güzergahta araç kuyrukları oluştu. Karayollarının temizlik çalışmasının ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

?Polis, yola atık döken aracın belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral
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