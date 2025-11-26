Dilovası'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hakan Baycan hayatını kaybetti. Cenazesi Hiranur Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Kazada ayrıca 65 yaşındaki Zeki Salapa da yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Gebze Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından alınan Hakan Baycan'ın (26) cenazesi, Hiranur Camisi'ne getirildi.
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Baycan'ın ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Baycan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Zeki Salapa'nın (65) cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'un Sultangazi ilçesine gönderildiği öğrenildi.
Olay
Dün, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Hakan Baycan'ın kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Salapa'ya çarpmış, devrilen motosiklet sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile zarar vermişti.
Motosiklet sürücüsü ile yaya, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.