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Kocaeli'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Erdal T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Elif T.'yi bıçaklayarak öldürdü. 5 çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta Erdal T. (35) ile eşi Elif T. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

?Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

?Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elif T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif T'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral
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